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10:38 14.09.2021

Таран и гендиректор Baykar Makina обсудили возможность размещения производства турецких беспилотных комплексов в Украине

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Таран и гендиректор Baykar Makina обсудили возможность размещения производства турецких беспилотных комплексов в Украине

Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с Халуком Байрактаром - генеральным директором турецкой компании Baykar Makina, которая осуществляет производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для Украины.

"Стороны обсудили ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины", - сообщила пресс-служба Минобороны.

Как отмечается в пресс-релизе, Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины 14 декабря 2020 года. Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Теги: #минобороны #таран #baykar_makina #bayraktar
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