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04:04 13.10.2021

В суборбитальный полет в среду стартует корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из четырех туристов

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В суборбитальный полет в среду стартует корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из четырех туристов

Многоразовый американский корабль New Shepard в среду отправится в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе четырех космических туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа входят 90-летний канадский актер Ульям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise ("Энтерпрайз") Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, он станет старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-18 будет осуществлен в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится примерно 11 минут. После вертикального разгона длительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи Пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершит с использованием парашютной системы мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель должна будет совершить самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля. Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard находились его брат Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк, некогда входившая в отряд американских астронавтов, но так и не слетавшая в космос. Корабль поднимался на высоту 107 км.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс

Теги: #сша #космос #корабль #запуск
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