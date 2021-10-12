Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

Подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь) считает все доказательства в деле против него сфабрикованными.

"Органы следствия, и прокуратура, и СБУ… хорошо знают, что никаких записей нет. Что я с господином Кузярой (бизнесмен, который, по данным правоохранителей, может быть причастен к незаконному вывозу угля из ОРДЛО – ИФ) не знаком, не встречался и никогда не разговаривал. Они хорошо знают, что записи 2014-2015 гг., которые они демонстрируют на своих брифингах и на которые ссылаются как на доказательство, никогда не будут допустимым доказательством, потому что это монтаж и я это утверждаю", - заявил Медведчук журналистам в Киеве во вторник перед судебным заседанием.

По его словам, он со своими адвокатами сделает все возможное, чтобы доказать стороне обвинения, что "таких разговоров в реальности не существует".

"Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил, что из-за введенных против него и его семьи санкций 1 млрд грн для оплаты залога у него нет и "власть об этом знает". "Понятно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда абсолютно понятно, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный", - резюмировал политик.

Как сообщалось, 8 октября генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.