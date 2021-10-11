События

12:32 11.10.2021

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

2 мин читать
Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

Ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн вручено находящемуся под домашним арестом народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал Кузьмин в своем Телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что ранее на Медведчука решением СНБО были санкции и ему было запрещено осуществлять любые финансовые операции. "А теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберёт нужную сумму: банк прост не примет платёж из-за запрета СНБО", - написал нардеп.

На своей странице в Facebook Кузьмин опубликовал снимок ходатайства за подписью генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Документ предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования – до 19 ноября.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

8 октября генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Теги: #медведчук #арест #ходатайство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 08.10.2021
Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

19:02 08.10.2021
Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

18:52 08.10.2021
Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом – генпрокурор и глава СБУ

Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом – генпрокурор и глава СБУ

18:29 08.10.2021
Глава СБУ о новом подозрении Медведчуку: у нас есть показания свидетелей – бывших высокопоставленных чиновников Кабмина и госпредприятий

Глава СБУ о новом подозрении Медведчуку: у нас есть показания свидетелей – бывших высокопоставленных чиновников Кабмина и госпредприятий

17:58 08.10.2021
СБУ: в рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой

СБУ: в рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой

17:57 08.10.2021
Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн - Венедиктова

Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн - Венедиктова

17:26 08.10.2021
Медведчуку предъявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности теророрганизаций, причастности к незаконным поставкам угля из ОРДЛО

Медведчуку предъявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности теророрганизаций, причастности к незаконным поставкам угля из ОРДЛО

15:13 08.10.2021
Медведчуку в понедельник вручат новое подозрение – соратник по фракции Кузьмин

Медведчуку в понедельник вручат новое подозрение – соратник по фракции Кузьмин

11:20 27.09.2021
Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика и 4 судна-нарушителя

Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика и 4 судна-нарушителя

09:44 10.09.2021
Медведчук отказался обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

Медведчук отказался обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

В Украине похолодает, дожди во вторник пройдут на западе страны

В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

Пакистан приостановил авиасообщение с Афганистаном

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель

SkyUp планирует до конца 2021 года перевезти около 3 млн пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА