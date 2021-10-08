Сопредседатель группы "За майбутнє" не владеет информацией о возможных угрозах в адрес умершего нардепа Полякова

Сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" (русс. "За будущее") Тарас Батенко не владеет информацией об угрозах, которые могли поступать в адрес умершего ночью члена их группы Антона Полякова.

"Я не знаю. Я думаю, что следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет", - сказал Батенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что Поляков никогда не жаловался на состояние здоровья, и предположил, что смерть коллеги была естественной, но выводы об этом должны делать врачи.

"Эмоции всегда проявлялась, он (Поляков - ИФ) активен был как парламентарий. И постоянно эмоционально выступал с трибуны... Очевидно, что это так же откладывалось... Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья", - отметил Батенко.

Он также добавил, что в последний раз виделся с умершим в четверг в 17:00 после завершения внеочередного пленарного заседания, которое было инициировано Поляковым, но "успешно провалено второй раз".

По словам сопредседателя "За майбутне", Поляков "собирал голоса за это заседание три месяца".