События

10:56 08.10.2021

Сопредседатель группы "За майбутнє" не владеет информацией о возможных угрозах в адрес умершего нардепа Полякова

1 мин читать

Сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" (русс. "За будущее") Тарас Батенко не владеет информацией об угрозах, которые могли поступать в адрес умершего ночью члена их группы Антона Полякова.

"Я не знаю. Я думаю, что следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет", - сказал Батенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что Поляков никогда не жаловался на состояние здоровья, и предположил, что смерть коллеги была естественной, но выводы об этом должны делать врачи.

"Эмоции всегда проявлялась, он (Поляков - ИФ) активен был как парламентарий. И постоянно эмоционально выступал с трибуны... Очевидно, что это так же откладывалось... Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья", - отметил Батенко.

Он также добавил, что в последний раз виделся с умершим в четверг в 17:00 после завершения внеочередного пленарного заседания, которое было инициировано Поляковым, но "успешно провалено второй раз".

По словам сопредседателя "За майбутне", Поляков "собирал голоса за это заседание три месяца".

Теги: #поляков #смерть #батенко #за_майбутнє
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 08.10.2021
Предварительной причиной смерти нардепа Полякова названа коронарная недостаточность

Предварительной причиной смерти нардепа Полякова названа коронарная недостаточность

09:40 08.10.2021
Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

09:22 08.10.2021
Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

08:10 08.10.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

18:28 03.10.2021
Двое украинских моряков умерли в Бангладеш - СМИ

Двое украинских моряков умерли в Бангладеш - СМИ

13:18 03.10.2021
Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

15:31 19.09.2021
Скончался первый в годы независимости мэр Ровно Федив

Скончался первый в годы независимости мэр Ровно Федив

09:36 17.09.2021
И.о. директора ГБР Сухачев: не спешил бы утверждать об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца

И.о. директора ГБР Сухачев: не спешил бы утверждать об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца

15:54 12.09.2021
На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

13:58 12.09.2021
На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предварительной причиной смерти нардепа Полякова названа коронарная недостаточность

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

Восемь семей погибших участников АТО получат компенсацию за земельные участки

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Киев в 17 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты за парковку

8 октября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА