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16:36 07.10.2021

"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

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"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в политсиле пока не приняли решение, будут ли инициировать сложение мандата народным депутатом Дмитрием Разумковым после его отзыва с поста председателя парламента.

"Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Глава фракции отметил, что пока такой вопрос на фракции не рассматривался.

"Он говорит, что будет работать во благо избирателей. Когда он шел в Раду – это избиратели "Слуги народа". Если он будет работать во благо избирателей "Слуги народа" - это одно дело, если наоборот – другое", - добавил Арахамия.

"У нас есть орган, который принимает такие решения, съезд партии. Мы планируем съезд партии где-то на средину ноября в связи с моими возможными кадровыми приключениями… Срочный внеочередной съезд мы созывать вряд ли будем. Но если на плановом съезде такие вопросы могут ставить делегаты, это нормально, будем их обсуждать, параллельно выучим практику, как думает ЦИК в этом направлении", - добавил в свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он также подчеркнул, что это нестандартная ситуация.

Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Теги: #разумков #мандат
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