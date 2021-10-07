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10:21 07.10.2021

Мецгеру и еще одному фигуранту дела о препятствовании работе журналистов вручены подозрения

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Мецгеру и еще одному фигуранту дела о препятствовании работе журналистов вручены подозрения

Двум должностным лицам Укрэксимбанка вручено подозрение в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании учреждения, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Обоим должностным лицам банка вручены уведомления о подозрении и повестки с вызовом на допрос", - написала Максимец на своей странице в Фейсбук в четверг.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что Киевская городская прокуратура вручила ему подозрение. "Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – написал он на своей странице в Фейсбуке в четверг. Он отметил, что готов в полном объеме сотрудничать со следствием.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Теги: #мецгер #подозрение
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