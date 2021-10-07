Латвия намерена организовать большую международную конференцию по вопросам Крыма

Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма, как примера нарушения международного права, сообщила пресс-служба Верховной Рады в среду.

"Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с вице-спикером Сейма Латвийской Республики Дагмарой Бейтнере-Ле Галлой, которая находится с официальным визитом в Украину… Вместе с присутствующим на встрече послом Латвии в Украине Илгваром Клявой стороны договорились скоординировать усилия по проведению мероприятий Крымской платформы. В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права", - указано на сайте.

Во время встречи стороны также обсудили общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов.

"У нас есть общее прошлое, но у нас также и общее европейское будущее. Очень рады и гордимся тем, шо имеем чрезвычайно дружеские и партнерские отношения с Латвией, как на межгосударственном, так и на межпарламентском уровне", - отметила Кондратюк.

Вице-спикер Сейма заверила, что Украина, ее суверенитет и территориальная целостность - очень важны для Латвии. По ее словам, латвийская сторона готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

Участницы и участники встречи также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и взаимодействие в ПАСЕ в рамках формата Балтик + и активизации сотрудничества Украины с инициативой Трех морей.

"Должны совместно реагировать на гибридные угрозы, стоящие перед нашими странами и безопасностью во всей Европе. Это необходимость совместно противостоять Северному потоку-2 как геополитическому проекту РФ. Это также применение всех возможных санкций к выбранным в оккупированном Крыму депутатам Госдумы РФ и организаторов незаконных выборов", - отметила Елена Кондратюк.

В то же время вице-спикер Сейма отметила, что Латвия готова к решительным действиям в этом направлении совместно с Украиной и ожидает соответствующие шаги с украинской стороны.