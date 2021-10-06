Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

Массовое уничтожение евреев в урочище Бабий Яр в Киеве осенью 1941 года является общей трагедией еврейского и украинского народов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории… Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - сказал Зеленский, выступая в среду в Киеве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Как отметил президент, нацизм был побежден не только классическим оружием, но и силами человеческой души, гуманизма и милосердия.

В этом контексте он упомянул о Праведниках народов мира, которые спасали жертв расстрелов в урочище. "Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носит 2 тыс 659 украинцев. Мы гордимся каждым из них… Но мы не знаем обо всех. Мы должны узнать об их историях и об их подвигах, чтобы каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен этого высокого звания", - добавил глава государства.

Зеленский также напомнил о том, что в скором времени в урочище будут созданы Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр. По его словам, "обиду вызывает то, как в разные времена власти пытались вырвать, стереть, спрятать историю урочища за стеной каменного молчания или просто не замечали".

"Я счастлив, что после споров, препятствий, различных "но" мы начали двигаться. Ежемесячно здесь появляются новые объекты, которые за несколько лет станут частью единого, масштабного комплекса памяти, который позволит сполна ощутить ужас, боль и страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость", - отметил он.

Глава государства поблагодарил всех, кто прибыл в Украину в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

"Очень символично и сильно, что в Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии, уважаемые Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер… Мое приглашение и ваш визит - это точно не политический или дипломатический реверанс. Это доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников", - подчеркнул он.

Зеленский также выразил благодарность присутствовавшим на церемонии главам парламентов Польши, Швеции, Грузии, вице-спикерам парламентов Чехии, Австрии, Польши, Литвы, Латвии, специальному посланнику США в борьбе с антисемитизмом, а также раввинов, лидеров духовенства, послов и представителей дипломатического корпуса, ученых и других деятелей со всего мира, занимающихся темой Холокоста.