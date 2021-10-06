События

20:39 06.10.2021

Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

2 мин читать
Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

Массовое уничтожение евреев в урочище Бабий Яр в Киеве осенью 1941 года является общей трагедией еврейского и украинского народов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории… Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - сказал Зеленский, выступая в среду в Киеве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Как отметил президент, нацизм был побежден не только классическим оружием, но и силами человеческой души, гуманизма и милосердия.

В этом контексте он упомянул о Праведниках народов мира, которые спасали жертв расстрелов в урочище. "Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носит 2 тыс 659 украинцев. Мы гордимся каждым из них… Но мы не знаем обо всех. Мы должны узнать об их историях и об их подвигах, чтобы каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен этого высокого звания", - добавил глава государства.

Зеленский также напомнил о том, что в скором времени в урочище будут созданы Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр. По его словам, "обиду вызывает то, как в разные времена власти пытались вырвать, стереть, спрятать историю урочища за стеной каменного молчания или просто не замечали".

"Я счастлив, что после споров, препятствий, различных "но" мы начали двигаться. Ежемесячно здесь появляются новые объекты, которые за несколько лет станут частью единого, масштабного комплекса памяти, который позволит сполна ощутить ужас, боль и страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость", - отметил он.

Глава государства поблагодарил всех, кто прибыл в Украину в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

"Очень символично и сильно, что в Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии, уважаемые Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер… Мое приглашение и ваш визит - это точно не политический или дипломатический реверанс. Это доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников", - подчеркнул он.

Зеленский также выразил благодарность присутствовавшим на церемонии главам парламентов Польши, Швеции, Грузии, вице-спикерам парламентов Чехии, Австрии, Польши, Литвы, Латвии, специальному посланнику США в борьбе с антисемитизмом, а также раввинов, лидеров духовенства, послов и представителей дипломатического корпуса, ученых и других деятелей со всего мира, занимающихся темой Холокоста.

Теги: #президент #бабий_яр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 06.10.2021
Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

20:17 06.10.2021
Зеленский на встрече со Штайнмайером отметил важность получения четкого международно-правового механизма энергетической безопасности Украины

Зеленский на встрече со Штайнмайером отметил важность получения четкого международно-правового механизма энергетической безопасности Украины

10:06 06.10.2021
МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

20:26 05.10.2021
Шмыгаль во время встречи с президентом Израиля: Украина заинтересована в реализации совместных проектов в области новейших технологий

Шмыгаль во время встречи с президентом Израиля: Украина заинтересована в реализации совместных проектов в области новейших технологий

09:31 04.10.2021
В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

22:26 01.10.2021
Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

05:08 01.10.2021
Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год - Белый дом

Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год - Белый дом

10:06 30.09.2021
Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

08:37 30.09.2021
Приобретение у России ЗРК С-400 было вынужденной мерой

Приобретение у России ЗРК С-400 было вынужденной мерой

18:06 29.09.2021
Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма - Ермак

Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря - глава Минюста

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

Минздрав с 1 октября увеличил в Украине количество ковидных коек на более 3,5 тыс. коек

Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца по подозрению в коррупции

Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

Швеция приостановила вакцинацию препаратом Moderna людей моложе 30 лет из-за риска сердечных заболеваний

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Зеленский подписал закон об индустриальных парках

Наиболее вероятный путь оппонентов закона о деолигархизации – через Конституционный суд – юристы

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА