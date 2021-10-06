Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет о необходимости напоминать о трагедии Бабьего Яра и делать всё возможное, чтобы история, подобная этой, никогда не повторялась.

"В эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторялась", - сказал Блинкен в своем выступлении, записанном к годовщине трагедии Бабьего Яра.

Текст выступления обнародован посольством США в Украине в среду.

Госсекретарь США напомнил об обстоятельствах трагедии и попыткам замолчать ее в последующие годы, а также рассказал о приезде его отчима Семюэля Пизара в составе американской делегации в Киев в 1971 году, отметив антисемитизм представителей советской делегации. По словам Блинкена, поездка в Бабий Яр, на которой настояла делегация США, смогла значительно смягчить тон дискуссии, поскольку "один из самых мощных способов преодолеть ненависть - показать людям, к чему она приводит, о ее последствиях для людей".