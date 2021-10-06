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19:50 06.10.2021

Минздрав с 1 октября увеличил в Украине количество ковидных коек на более 3,5 тыс. коек

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Минздрав с 1 октября увеличил в Украине количество ковидных коек на более 3,5 тыс. коек

Министерство здравоохранения Украины с 1 октября увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 на 3648 единиц.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, медпомощь пациентам с COVID-19 в настоящее время оказывают 307 клиник, в них задействованы более 47 тыс. коек.

Для борьбы с COVID-19 в областях закупили и получили 14,79 тыс. кислородных концентраторов, 161 компьютерных томографов и 148 рентген-аппаратов.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что в настоящее время в Украине в наличии более 11 млн доз различных вакцин от COVID-19.

"В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические болезни и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов", - напомнили в ведомстве.

Теги: #ковид #минздрав
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