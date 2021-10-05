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19:29 05.10.2021

Кулеба обсудил мониторинг неконтролируемой части российско-украинской границы с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

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Кулеба обсудил мониторинг неконтролируемой части российско-украинской границы с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид во время работы Варшавского форума по безопасности, сообщает пресс-служба МИД Украины во вторник.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Хельге Шмид за усилия ОБСЕ по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и минимизации негативных последствий российской агрессии для граждан по обе стороны линии разграничения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министр назвал решение Российской Федерации о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей.

Кулеба напомнил, что пункт 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствии наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", - подчеркивают в МИД.

Там уточняют, что, по словам министра, Украина выступает за возобновление мониторинга неконтролируемой части российско-украинской границы.

"Собеседники обсудили повышение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы миссия могла полноценно выполнять свой мандат, в том числе осуществлять мониторинг ситуации на границе с Россией и во временно оккупированном Крыму. Они уделили особое внимание роли ОБСЕ в воплощении задач Крымской платформы для деоккупации Крымского полуострова", - резюмируют в пресс-службе.

Теги: #обсе #граница #мониторинг #мид
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