Работники Голливуда могут начать забастовку из-за плохих условий работы

Работники индустрии кино и телевидения США, входящие в международный альянс работников театральной сцены (IATSE), проголосовали за проведение забастовки из-за неудовлетворительных трудовых условий, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление IATSE.

Почти 99%, или 52,706 тыс. человек, принимавших участие в опросе альянса, выступили за забастовку из-за остановки переговоров между IATSE и альянсом теле- и кинопродюсеров США (AMPTP) по вопросу улучшения условий работы техников, операторов, монтажеров и многих других, занятых в производстве развлекательного контента.

Закулисные работники таких крупнейших кино и ТВ студий США, как Netflix, Disney+, HBO Max и Amazon Prime Video, требуют повышения зарплаты и сокращения рабочего дня, организации питания на рабочем месте и предоставления обеденных перерывов, а также увеличения отчислений в пенсионные и медицинские фонды для работников сектора.

Предыдущий трехлетний контракт между двумя альянсами, регулирующий условия труда и найма их членов, истек в конце июля этого года. С тех пор стороны вели переговоры о заключении нового соглашения, однако AMPTP приостановил процесс 20 сентября.

"Я надеюсь, что продюсерские студии увидят и поймут решимость членов альянса. Мяч на их стороне. Если они хотят избежать забастовки, они вернутся к столу переговоров и выдвинут разумное предложение", - отметил председатель IATSE Мэттью Лоэб.

В свою очередь AMPTP в ответном заявлении заявил, что альянс остается привержен цели достижения соглашения, которое поддержит работу индустрии в тот момент, когда она все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19.

"Сделка может быть заключена за столом переговоров, но это потребует от обеих сторон добросовестной совместной работы, готовности к компромиссу и поиска новых способов решения оставшихся вопросов", - говорится в заявлении.

Забастовка может привести к остановке работы многих американских студий, что случится впервые в 128-летней истории киноиндустрии США, отмечает AP.