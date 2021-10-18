Телеком

10:07 18.10.2021

Работники Голливуда достигли соглашения со студиями в последний момент, предотвратили забастовку

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Работники Голливуда достигли соглашения со студиями в последний момент, предотвратили забастовку

Работники индустрии кино и телевидения США, входящие в международный альянс работников театральной сцены (IATSE), в последний момент достигли соглашения со студиями и стриминговыми сервисами, предотвратив забастовку, которая должна была начаться в понедельник.

Как сообщается на сайте IATSE, соглашение, подписанное с альянсом теле- и кинопродюсеров США (AMPTP), затрагивает около 40 тыс. техников, операторов, монтажеров и многих других, занятых в производстве развлекательного контента, и гарантирует им увеличение заработной платы, сокращение рабочих часов, предоставление компенсаций и обеденных перерывов.

В начале этого месяца участники IATSE проголосовали за проведение забастовки из-за неудовлетворительных условий труда на фоне значительного увеличения объемов работы с открытием киностудий после пандемии COVID-19.

Закулисные работники требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего дня, организации питания на рабочем месте и предоставления обеденных перерывов, а также увеличения отчислений в пенсионные и медицинские фонды для работников сектора.

Соглашение подлежит ратификации со стороны членов IATSE. Некоторые работники выражают озабоченность условиями сделки, подписанной профсоюзными лидерами, и сомневаются в том, проголосуют ли они за ее ратификацию, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, по заверению председателя IATSE Мэттью Лоэба, соглашение удовлетворяет все требования работников.

Теги: #соглашение #голливуд
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