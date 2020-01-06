Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана. Лучшим мини-сериалом признан "Чернобыль"

Бред Питт и Лора Дерн стали обладателями "Золотого глобуса" как лучшие актер и актриса второго плана.

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Награду в номинации "Лучший актёр второго плана" получил Бред Питт за фильм "Однажды... в Голливуде".

В этой категории кроме него были представлены Аль Пачино и Джо Пеши - за "Ирландца", Энтони Хопкинс - за роль в картине "Два Папы" и Том Хенкс за фильм "Прекрасный день по соседству".

В аналогичной женской номинации обладательницей статуэтки стала Лора Дерн за картину "Брачная история".

Конкуренцию ей составили Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").

Лучшей оригинальной песней стала композиция из фильма "Рокетмен" "(l'm Gonna) Love Me Again" музыканта Элтона Джона.

Также были вручены награды за телепроекты. "Чернобыль" стал обладателем награды в номинации "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм", кроме того исполнитель роли Щербина в "Чернобыле" Стеллан Скарсгорд получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Наследники" стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический сериал", а лучшим комедийным сериалом признана "Дрянь".

Награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила исполнительница роли Екатерины II в сериале "Корона" Оливия Колман. Лучшим актером в драматическом сериале стал Брайан Кокс за роль в сериале "Наследники".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.