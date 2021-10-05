Ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл в Украину

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" под сине-желтым флагом прибыл в Одесский морской порт во вторник, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

"Из Дании в Украину через три моря - Северное, Средиземное и Черное - нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес", - говорится в сообщении.

В Минобразования сообщили, что в следующие недели будут оформляться документы, проводиться техническая инвентаризация судна. Затем - официальное представление ледокола для медиа, будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна.

Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс" 19 августа, а 30 августа в порту Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна. Над ним был поднят государственный флаг Украины.

"Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит: после длительного перерыва вернуться к исследованию Мирового океана; решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский", расширить возможности сезонных экспедиций; создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами; проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике и при необходимости - в других регионах океана", - говорится в сообщении.

В Минобразования и науки также сообщили, что в 2021 году желающих работать в зимней экспедиции на станции "Академик Вернадский" стало больше на 30%.