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14:08 04.10.2021

Порошенко о расследовании Pandora Papers: под ударом оказалось государство Украина

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Порошенко о расследовании Pandora Papers: под ударом оказалось государство Украина

Международные финансовые преступления президента Украины Владимира Зеленского и его партнера Игоря Коломойского, о которых сообщили мировые СМИ, не расследуются в Украине, заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я в шоке, что представители монобильшости даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалась государство Украина, когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским", - приводит слова Порошенко в ходе согласительного совета пресс-служба политсилы.

Он добавил, что об этом говорят известные СМИ: The Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle.

"Место, где об этом можно говорить, - парламент. Руководство монобольшинства пытается и здесь заткнуть рот… Речь идет о том, что совместно с Коломойским $40 млн были украдены. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019 года. Это не расследовалось, поскольку сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях; с другими 100% своими руководителями правоохранительных органов", - констатирует политик.

"Я убежден, что это недопустимо", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #порошенко #pandora_papers
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