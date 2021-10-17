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20:30 17.10.2021

Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

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Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об оффшорах.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко (экс-президента Украины - ИФ), который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского. Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.

Президент заявил, что ни он, ни один член студии "Квартал 95" не занимался отмыванием денег.

"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он 

Теги: #зеленский #украина #pandora_papers
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