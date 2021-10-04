Подоляк об утечке оффшорных документов Pandora Papers: Попытки пристегнуть историю "Студии Квартала-95" к истории "ПриватБанка" не основаны на фактах

Попытки пристегнуть историю "Студии Квартала-95" к истории "Приватбанка", когда якобы оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его команды с 2012 года получили $40 млн. от оффшоров, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, не основаны на фактах и являются конспирологией, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Каждый украинец прекрасно понимает, в чём состоял бизнес "Студии Квартал-95" и что этот бизнес никогда не пересекался с дележом каких-либо государственных ресурсов. Спекулятивные же предположения или попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" не основаны на фактах и являются чистой конспирологией", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что обвинения людей, связанных с "Приватбанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года. "С того времени сменились уже несколько президентов. Но ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Порошенко уголовные дела против экс-менеджеров "Приватбанка" не доходили до вручения конкретных подозрений. Реальный процессуальный результат расследований достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского", - отметил Подоляк.

Также, комментируя расследование об утечке оффшорных документов Pandora Papers, Подоляк подчеркнул, что "весьма показательным является тот факт, что журналисты не "накопали" ничего за период после инаугурации Зеленского в 2019 году, а сам материал содержит массу предположения, допущений и конспирологических привязок".

"Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства. Это ключевое… ", - сообщил советник главы Офиса президента.

Кроме того, по его словам, "реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов в ОП считают странным".

"Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников. После того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных", - сказал он.

"При этом все бизнес-практики "Студии Квартал-95" были и остаются прозрачными, вполне понятными украинскому обществу и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может", - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, по данным "Слидство.Инфо", информация о более чем 1,5 тысяч украинцев, среди которых - президент Владимир Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега - упоминается в новой глобальной утечке оффшорных документов Pandora Papers.

Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в оффшорной компании Шефиру.

Значительная часть информации "Слидство.Инфо" посвящена покупке через оффшоры недвижимости в Великобритании.