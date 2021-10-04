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07:19 04.10.2021

США должны вернуть Тегерану замороженные в результате санкций активы - МИД Ирана

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США должны вернуть Тегерану замороженные в результате санкций активы - МИД Ирана

Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон в знак доброй воли и готовности к возобновлению переговоров в Вене по атому вернул $10 млрд замороженных средств Ирана, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Они не желают возвращать $10 млрд, принадлежащих иранской нации. А в этом случае мы могли бы сказать, что американцы один раз за последние несколько десятилетий учли интересы иранской нации", - сказал министр в интервью иранскому телевидению.

Иран не смог получить десятки миллиардов долларов своих активов в иностранных банках, полученных, главным образом, за счет экспорта нефти и газа, из-за санкций США в отношении его банковского и энергетического секторов.

Абдоллахиян отметил, что в сентябре официальные представители США через посредников в ООН выходили на контакт с Ираном, чтобы договорится о возобновлении приостановленных в июне венских переговоров по восстановлению в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Американцы пытались связаться с нами по разным каналам (в ходе сессии ГА ООН - ИФ) в Нью-Йорке, и я сказал посредникам, что если намерения Америки серьезны, то необходимо серьезное свидетельство этого", - сказал он, добавив, "пусть разморозят, по меньшей мере, $10 млрд заблокированных денег".

Министр повторил, что Тегеран завершает подготовку к венским переговорам и вскоре они возобновятся.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Теги: #сша #активы #иран #мид
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