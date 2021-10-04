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02:33 04.10.2021

Спасатели ликвидировали пожар в одном из помещений Одесской национальной морской академии

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Спасатели ликвидировали пожар в одном из помещений Одесской национальной морской академии

Спасатели ликвидировали пожар в техническом помещении Одесской национальной морской академии "Экипаж", сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"3 октября в 16:29 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса по улице Маловского, 10 произошло возгорание здания, находящегося на территории морской академии. Спасательные подразделения Одессы были автоматически направлены на место по повышенному номеру вызова", - указано в сообщении.

По прибытию спасателей, было установлено возгорание на первом этаже 5-этажного здания технического назначения академии, где произошло короткое замыкание электрокабелей с последующим возгорением.

Уже в 16:39 пожар был локализован и в 16:53 ликвидирован на общей площади 15 м.кв.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 11 единиц пожарно-спасательной техники и 36 спасателей.

Теги: #академия #одесса #пожар
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