Лидеры Иордании и Сирии провели телефонный разговор впервые с начала сирийской войны

Король Иордании Абдалла II провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на иорданские власти.

В заявлении иорданской стороны отмечается, что лидеры стран "обсудили двусторонние отношения и способы усиления сотрудничества". Кроме того, король Иордании выразил поддержку поддержанию суверенитета и территориальной целостности Сирии.

СМИ отмечают, что это - первые такие переговоры между Асадом и Абдаллой II за все время гражданской войны в Сирии, начавшейся около 10 лет назад. Сам факт таких контактов указывает на значительное улучшение двусторонних отношений, подчеркивается в сообщениях.