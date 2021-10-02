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19:29 02.10.2021

Посол США довольна организацией местных выборов в Грузии

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Посол США довольна организацией местных выборов в Грузии

Процесс голосования на выборах в органы местного самоуправления в Грузии в субботу вечером завершился.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, избирательные участки (более 3,7 тыс.) закрылись в 20:00 часов, и начался подсчет голосов.

Принимавшая участие в процессе наблюдения за ходом выборов посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила журналистам, что на участках, которые она посетила лично, процесс голосования проходил спокойно, был хорошо организован и люди были готовы к соблюдению связанных с пандемией мер безопасности.

В Грузии в субботу прошли выборы в органы местного самоуправления. Избиратели как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам должны были избрать 2 тыс. 68 членов сакребуло (муниципальных представительных органов) и 64 мэра городов и самоуправляющихся общин.

Как сообщил грузинский Центризбирком, в нынешнем году впервые на 3 тыс. 200 избирательных участках, где количество зарегистрированных избирателей превышает 300 человек, будет осуществляться видеосъемка процесса подсчета голосов.

За ходом выборов, помимо местных наблюдательских организаций, следили более 1 тыс. международных наблюдателей.

Теги: #грузия #завершение #выборы
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