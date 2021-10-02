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02:45 02.10.2021

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам попросит у стран-доноров $800 млн

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Агентство ООН для помощи палестинским беженцам попросит у стран-доноров $800 млн

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) намерено призвать на конференции стран доноров выделить $800 млн в год на поддержку палестинских беженцев, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Для финансирования трех основных сфер - образование, здоровье и социальные услуги - нам необходимо $800 млн в год", - заявил глава БАПОР Филиппе Лаззарини.

Если финансирование будет получено, агентство сможет обеспечить работу 700 палестинских школ, где учится около 550 тыс. детей, поддержать медицинские центры и оказывать социальную поддержку беженцам.

При этом в эту сумму не входят расходы на гуманитарную помощь: по оценкам БАПОР, в 2022 году на нее необходимо около $500 тыс.

Конференция пройдет в ноябре в Брюсселе.

БАПОР оказывает помощь более чем пяти млн палестинцев, которые проживают в Палестине, Иордании и Ливане.

Теги: #финансы #поддержка #палестинцы #оон
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