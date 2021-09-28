Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

Со вторника еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработало на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице Фейсбук.

Приборы, расположенные во Львовськой области (13 приборов контроля): на 10 км + 100 автодороги М-010 в направлении г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км / ч), на 447 км + 803 автодороги М-06 в направлении г. Броды (ограничение скорости 50 км / ч), на 137 км + 971 автодороги М-09 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч), на 4 км + 898 автодороги Н-17 направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч), на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в направлении г. Скнилов (ограничение скорости 50 км / ч), на 552 км + 486 автодороги М-06 в направлении г. Зубра (ограничение скорости 90 км / ч), на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч), на 523 км + 260 автодороги М-06 в направлении г. Чоп (ограничение скорости 50 км / ч), на 439 км + 352 автодороги М-06 в направлении ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч), на 541км + 451 автодороги М-06 в направлении с. Сосновка (ограничение скорости 50 км / ч), на 541 км + 296 автодороги М-06 в направленииг. Каменнополь (ограничение скорости 50 км / ч), на 510 км + 120 автодороги М-06 в направлении г. Запросов (ограничение скорости 50 км / ч), на 3 км + 064 автодороги Н-17 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч).

В Запорожской области установлено 4 прибора контроля: на 2 км + 090 автодороги Н-15 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 526 км + 590 автодороги Н-08 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 310 км + 530 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 310 км + 722 автодороги М-18 в направлении г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км / ч).

В Закарпатской области установили 2 прибора контроля: на 772 км + 750 автодороги М-06в направлении г. Ужгород (ограничение скорости 50 км / ч), на 780 км + 785 автодороги М-06 в направлении г. Мукачево (ограничение скорости 50 км / ч)

В Одесской заработал 1 прибор контроля на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 в направлении г. Киев (ограничение скорости 90 км / ч).

Билошицкий отметил, что количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличилось до цифры 158.