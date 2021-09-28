События

08:42 28.09.2021

Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

3 мин читать
Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

Со вторника еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработало на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице Фейсбук.

Приборы, расположенные во Львовськой области (13 приборов контроля): на 10 км + 100 автодороги М-010 в направлении г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км / ч), на 447 км + 803 автодороги М-06 в направлении г. Броды (ограничение скорости 50 км / ч), на 137 км + 971 автодороги М-09 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч), на 4 км + 898 автодороги Н-17 направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч), на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в направлении г. Скнилов (ограничение скорости 50 км / ч), на 552 км + 486 автодороги М-06 в направлении г. Зубра (ограничение скорости 90 км / ч), на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч), на 523 км + 260 автодороги М-06 в направлении г. Чоп (ограничение скорости 50 км / ч), на 439 км + 352 автодороги М-06 в направлении ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км / ч), на 541км + 451 автодороги М-06 в направлении с. Сосновка (ограничение скорости 50 км / ч), на 541 км + 296 автодороги М-06 в направленииг. Каменнополь (ограничение скорости 50 км / ч), на 510 км + 120 автодороги М-06 в направлении г. Запросов (ограничение скорости 50 км / ч), на 3 км + 064 автодороги Н-17 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч).

В Запорожской области установлено  4 прибора контроля: на 2 км + 090 автодороги Н-15 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 526 км + 590 автодороги Н-08 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 310 км + 530 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч), на 310 км + 722 автодороги М-18 в направлении г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км / ч).

В Закарпатской области установили 2 прибора контроля: на 772 км + 750 автодороги М-06в направлении г. Ужгород (ограничение скорости 50 км / ч), на 780 км + 785 автодороги М-06 в направлении г. Мукачево (ограничение скорости 50 км / ч)

В Одесской заработал 1 прибор контроля на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 в направлении г. Киев (ограничение скорости 90 км / ч).

Билошицкий отметил, что количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличилось до цифры 158.

 

Теги: #пдд #нарушения #камеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 22.09.2021
СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

20:28 15.09.2021
Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

18:14 15.09.2021
Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

13:52 09.09.2021
Советник главы МВД на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – не собирать штрафы, а сохранить жизнь людей

Советник главы МВД на заседании КС: цель автофиксации нарушений ПДД – не собирать штрафы, а сохранить жизнь людей

11:36 20.08.2021
Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

Оплатить штрафы ПДД можно с помощью мобильных денег

16:38 13.08.2021
Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в подготовке к новому учебному году у 65% школ

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в подготовке к новому учебному году у 65% школ

10:27 04.08.2021
В Украине с 7 августа снова начнут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране

В Украине с 7 августа снова начнут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране

19:30 31.07.2021
НАПК обратится в НАБУ, Нацполицию и ГБР по факту обнаружения нарушений в 64 е-декларациях чиновников

НАПК обратится в НАБУ, Нацполицию и ГБР по факту обнаружения нарушений в 64 е-декларациях чиновников

15:52 25.07.2021
С 26 июля еще в двух областях и двух городах Украины заработают камеры фиксации нарушений ПДД

С 26 июля еще в двух областях и двух городах Украины заработают камеры фиксации нарушений ПДД

18:53 24.07.2021
Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Вице-премьер-министр Украины обсудил с послом Чехии сотрудничество в экономической сфере

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и налаживанию отношений с КНДР

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

28 сентября: Какой сегодня праздник

Дипломатические отношения между Украиной и Россией ограничиваются только консульскими нуждами – замглавы МИД

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА