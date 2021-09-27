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17:47 27.09.2021

ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко

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ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, теперь украинским властям надо проводить новый конкурс.

Теги: #пасе #судья #еспч
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