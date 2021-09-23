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17:04 23.09.2021

Послы G7 обеспокоены процессом судебной реформы в Украине, призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет ВСП и обращают внимание на законопроект о КС

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Послы G7 обеспокоены процессом судебной реформы в Украине, призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет ВСП и обращают внимание на законопроект о КС

Послы стран "Большой семерки" (G7) с беспокойством наблюдают за процессом судебной реформы в Украине, призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП), а также обращают внимание на законопроект об усовершенствовании процедуры деятельности Конституционного суда Украины.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - говорится в сообщении послов G7 в Киеве на странице в Twitter.

Кроме того, послы обеспокоены законопроектом №4533, подчеркивая, что реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КС и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как такая, что имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - подчеркивают послы.

Как сообщалось, в Офисе президента прошла посвященная судебной реформе в Украине рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, правительства, а также послов стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Участники приняли совместное заявление.

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская считает, что Совет судей Украины (ССУ) никоим образом не нарушил закон из-за того, что не смог с первого раза избрать своих представителей в Этический совет Высшего совета правосудия.

13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов и членов ВСП.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

15 апреля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4533 о конституционной процедуре, который предусматривает усовершенствование процедуры деятельности Конституционного суда Украины (КС).

Теги: #g7
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