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18:33 21.09.2021

Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пока не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате российского парламента.

"В настоящее время визу Леониду Слуцкому для поездки на сессию ГА ООН не дали", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он отметил, что сохраняется надежда на урегулирование этого вопроса.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 14 сентября. С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня. В этом году сессия возобновила работу в очном формате. Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран

Теги: #рф #слуцький #оон #сша
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