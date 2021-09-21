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12:05 21.09.2021

Улучшение состояния дорог за год заметили 82% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

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Улучшение состояния дорог за год заметили 82% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Подавляющее большинство украинцев (82%) заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года, свидетельствуют результаты опроса, проведеннного Социологической группой "Рейтинг"10-13 сентября.

64% довольны деятельностью "Укравтодора" в Украине, 29% - противоположного мнения. Среди сфер инфраструктуры, где в последнее время происходит модернизация, украинцы лучше оценили состояние дорог.

В то же время, дороги (50%) и железная дорога (42%) - инфраструктурные отрасли, которые, по мнению опрошенных, нуждаются в наибольшей поддержке государства. По 18% считают такими отраслями почту и туризм, 13% - речные порты, 9% - аэропорты.

32% опрошенных путешествовали по Украине с целью туризма. Самыми популярными направлениями для путешествий является Карпаты (55%) и морские курорты юга страны (48%). К природным достопримечательностям путешествовали 37%, в интересные города Украины - 26%, в места исторических событий, сражений - 17%.

Согласно опросу, 77% автовладельцев готовы пользоваться платными автомагистралями, если они будут качественными, безопасными и иметь ограничения скорости 130 км/ч.

В ходе опроса методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 3 тыс респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству регионах. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 1,8%.

Теги: #большое_строительство #опрос #рейтинг
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