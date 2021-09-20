В Харькове вакцинировано около 85% учителей и воспитателей детсадов

В Харькове вакцинировано около 85% работников сферы образования, что позволит избежать перехода на дистанционное обучение в случае ужесточения карантинных ограничений, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививку от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получать знания в обычном режиме", - цитирует Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.