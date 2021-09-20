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22:14 20.09.2021

В Харькове вакцинировано около 85% учителей и воспитателей детсадов

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В Харькове вакцинировано около 85% учителей и воспитателей детсадов

В Харькове вакцинировано около 85% работников сферы образования, что позволит избежать перехода на дистанционное обучение в случае ужесточения карантинных ограничений, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививку от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получать знания в обычном режиме", - цитирует Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.

Теги: #вакцинация #учителя #украина #харьков
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