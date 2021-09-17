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18:32 17.09.2021

В Минобороны уверены, что уже в октябре выплатят полностью долг по денежному довольствию военным

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В Минобороны уверены, что уже в октябре выплатят полностью долг по денежному довольствию военным

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверяет, что решение относительно средств на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины может быть принято в ближайшее время.

"В Верховную Раду путем депутатской инициативы как неотложный уже подан проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов", - сказала Маляр, которую цитирует Управление прессы и информации Минобороны .

Комментируя вопрос покрытия дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ, она отметила, что Минобороны некоторое время назад уже заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 г. постановлением Кабинета министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии госбюджета на 2021-й год.

Внесенный в Раду законопроект предусматривает расходы, в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме",- заявила замминистра.

Теги: #всу #выплаты #минобороны
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