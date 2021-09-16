В "ковидных" больницах Харьковской области почти 2 тысячи коек с поточным кислородом - ОГА

За время, прошедшее после предыдущей волны COVID-19, число коек с поточным кислородом в опорных больницах Харьковской области выросло более чем в полтора раза.

"Если у нас на пике прошлой волны было около 1200 коек во всей сети, которые были обеспечены поточным кислородом, остальные были обеспечены концентраторами - вы это прекрасно знаете. В настоящее время уменьшено количество опорных больниц, но... до 1990 увеличилось количество коек с поточным кислородом", - цитирует главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка пресс-служба ХОГА.

Черняк напомнил, что сейчас в области действуют 13 опорных больниц для больных COVID-19, но при необходимости их количество может быть увеличено.

"Безусловно, при необходимости у нас есть резервные больницы. Фактически все больницы, которые были в предыдущую волну, имеют опыт работы с ковидом", - сказал Черняк.