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10:03 16.09.2021

В пограничном районе Закарпатья нашли тайник со взрывчаткой и противотанковыми гранатами

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В пограничном районе Закарпатья нашли тайник со взрывчаткой и противотанковыми гранатами

СБУ обнаружила в Закарпатской области схрон с арсеналом боевых средств поражения; из тайника, среди прочего, изъято более 2 кг взрывчатки и реактивные противотанковые гранаты.

Как сообщает пресс-центр СБУ, тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали злоумышленника, причастного к обустройству схрона. Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия.

При осмотре тайника сотрудники СБУ обнаружили: почти 2 кг тротила; 400 г пластида; 10 средств для инициирования взрыва; 3 реактивные противотанковые гранаты; 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25; 39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему. Устанавливаются источники поступления выявленных средств поражения.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области во взаимодействии с областным управлением Национальной полиции и по процессуального руководства Закарпатской областной прокуратуры.

Теги: #закарпатье #взрывчатка #тайник
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