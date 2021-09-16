События

07:43 16.09.2021

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

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С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС в четверг утром.

"По состоянию на 7:00 утра 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил роосийские наемники 3 раза нарушили режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Южного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Теги: #оос #сводка
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