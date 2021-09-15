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19:32 15.09.2021

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ ускорить обмен удерживаемыми, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

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Украинская делегация в ТКГ призвала РФ ускорить обмен удерживаемыми, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призвала российскую сторону к ускорению обмена удерживаемыми лицами, разблокированию работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения и обеспечению полноценного режима прекращения огня, сообщает пресс-служба делегации.

Как отметил заместитель главы Украинской делегации Алексей Резников, разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В то же время, отмечается, что российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм, что расценивается как сознательная попытка заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

В социально-экономической и экологической сферах продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО с применением соответствующих механизмов обеспечения гарантий безопасности.

Кроме того, участники профильной рабочей группы также продолжают искать механизмы удаленной идентификации для выплаты пенсий маломобильным лицам.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 29 сентября.

Теги: #ткг #переговоры #донбасс
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