Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

Президент РФ Владимир Путин контактировал с несколькими заболевшими коронавирусом, но сам он абсолютно здоров и причин введения особых протоколов в связи с его уходом на самоизоляцию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента. Изоляция - она не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, "в данном случае ничего не меняется, нет необходимости в каких-то особых протоколах".

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков добавил, что Путин был в контакте с несколькими заболевшими.