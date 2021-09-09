События

19:32 09.09.2021

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле - СМИ

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Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле - СМИ

Посольство Пакистана в Афганистане сообщило, что грузовой самолет с гуманитарной помощью в четверг приземлился в Кабуле, передает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, гуманитарный груз передан афганскому Минздраву.

Как сообщает в свою очередь телеканал Ariana News, из Пакистана в Кабул доставлены в частности пшеничная мука, растительное масло для приготовления пищи и лекарства.

Как отмечается, Пакистан пообещал, что в ближайшие недели отправит в Афганистан еще два самолета с гуманитарной помощью.

Ранее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если их поддержит афганский народ.

Теги: #рейс #афганистан #пакистан #гумпомощь
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