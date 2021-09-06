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20:59 06.09.2021

Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

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Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

Знаменитый бразильский экс-футболист Пеле уже шестой день находится в больнице после того, как поступил туда на плановое обследование, сообщает в понедельник бразильский медиахолдинг "Глобу".

По его данным, 80-летний Пеле поступил в больницу "Альберт Эйнштейн" в бразильском городе Сан-Паулу 31 августа на ежегодное обследование, которое из-за пандемии COVID-19 ему не удалось пройти в прошлом году.

"Глобу" отмечает, что во время обследования медики выявили у 80-летнего Пеле проблему со здоровьем, однако, какую именно, не сообщается.

"С моим здоровьем все в порядке. Это плановое обследование, которое я не смог пройти ранее из-за пандемии", - сказал сам Пеле в день поступления в больницу.

Теги: #здоровье #пеле
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