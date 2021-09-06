События

11:13 06.09.2021

Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

1 мин читать
Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в понедельник заявил, что сложно подтвердить или опровергнуть взятие боевиками движения "Талибан" провинции Панджшер, поскольку в Афганистане нет британских военных, сообщает телеканал Sky News.

В эфире телеканала Хиппи сказал, что в случае подтверждения этой информации подход Лондона к ситуации в Афганистане не изменится: "Их (талибов - ИФ) признание международным сообществом будет зависеть от действий правительства, а не их военных достижений".

Он также добавил, что с того момента, как Кабул перешел под контроль талибов, работать нужно именно с ними, в частности, чтобы "облегчить процесс эвакуации".

Ранее в понедельник официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. При этом, Фронт национального сопротивления Афганистана в Панджшере после этого заявления объявил, что по-прежнему контролирует стратегические позиции в одноименной долине.

Теги: #великобритания #афганистан #талибан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 06.09.2021
Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

06:35 06.09.2021
Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

01:49 06.09.2021
Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

18:13 05.09.2021
Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

09:04 05.09.2021
Генсек НАТО высказался против независимости Европы от США в военном отношении

Генсек НАТО высказался против независимости Европы от США в военном отношении

08:25 04.09.2021
Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

06:12 04.09.2021
Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

01:45 04.09.2021
Катар надеется восстановить авиасообщение с Кабулом в течение 48 часов

Катар надеется восстановить авиасообщение с Кабулом в течение 48 часов

00:07 04.09.2021
В Афганистане прошел первый с момента прихода к власти талибов матч по крикету

В Афганистане прошел первый с момента прихода к власти талибов матч по крикету

21:49 03.09.2021
Афганское сопротивление заявляет о взятии в окружение сотен талибов в долине Панджшер

Афганское сопротивление заявляет о взятии в окружение сотен талибов в долине Панджшер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

Глава МВД Монастырский: я не сторонник радикального разделения МВД, это неправильный подход для безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

Глава МВД рассчитывает, что осенью Рада примет закон об обороте оружия

В Полтаве на территории школы девушка ранила из арбалета двух учителей

Монастырский: строительство госграницы, "полицейский офицер громады", пожарный хаб и "безопасная школа" – приоритетные проекты МВД

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям – глава МВД

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

Монастырский: ключевые вопросы МВД я согласовываю напрямую с президентом

Глава МВД о гибели мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, установлены факты серьезных злоупотреблений в городе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА