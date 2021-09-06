Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в понедельник заявил, что сложно подтвердить или опровергнуть взятие боевиками движения "Талибан" провинции Панджшер, поскольку в Афганистане нет британских военных, сообщает телеканал Sky News.

В эфире телеканала Хиппи сказал, что в случае подтверждения этой информации подход Лондона к ситуации в Афганистане не изменится: "Их (талибов - ИФ) признание международным сообществом будет зависеть от действий правительства, а не их военных достижений".

Он также добавил, что с того момента, как Кабул перешел под контроль талибов, работать нужно именно с ними, в частности, чтобы "облегчить процесс эвакуации".

Ранее в понедельник официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. При этом, Фронт национального сопротивления Афганистана в Панджшере после этого заявления объявил, что по-прежнему контролирует стратегические позиции в одноименной долине.