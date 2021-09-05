Кабмин планирует упростить условия работы предпринимателей

Кабинет Министров активизирует работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотров более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину - 1636 документов", - отметил глава правительства.

По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.

Шмыгаль отметил, что на этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.