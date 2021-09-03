События

14:35 03.09.2021

ЕС обеспечит присутствие в Кабуле для координации действий с новыми властями при гарантиях безопасности - Боррель

2 мин читать
ЕС обеспечит присутствие в Кабуле для координации действий с новыми властями при гарантиях безопасности - Боррель

Евросоюз намерен установить совместное присутствие стран-участниц блока в Кабуле для координации действий с пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу.

"Мы приняли решение работать согласованно, координировать наши контакты с "Талибаном", в том числе посредством совместного присутствия Европейского союза в Кабуле в случае соблюдения условия в области безопасности", - сказал Боррель на встрече с главами МИД стран ЕС в Словении.

Он уточнил, что ЕС необходимо взаимодействовать с новым афганскими властями, однако такие контакты не подразумевают их признания.

"Для поддержки афганского населения нам необходимо взаимодействовать с новыми властями в Афганистане, что не означает признания. Это оперативное взаимодействие", - пояснил Боррель.

Он отметил, что "усиленные контакты и взаимодействие, а также близкое присутствие" нужны для обеспечения эвакуации людей в страны ЕС. По его словам, такое взаимодействие активизируется в зависимости от поведения нового правительства.

Кроме того, по словам Борреля, Брюссель также намерен координировать взаимодействие с региональными партнерами по вопросам потока мигрантов, борьбы с терроризмом, с организованной преступностью.

Накануне Боррель заявил, что ЕС будет готов разморозить проекты по оказанию помощи развитию Афганистана, если увидит, что находящееся там у власти движение "Талибан" правильным образом руководит страной.

Боррель пояснил, что ЕС оказывает гуманитарную помощь Афганистану, не выдвигая встречных политических требований, так как просто стремится помочь людям. По всем остальным возможным аспектам сотрудничества, по словам Борреля, "есть политические условия, которые им нужно выполнить".

В западных странах неоднократно выражали опасения в связи с приходом талибов ко власти в Афганистане. В частности, на Западе существуют опасения, что новые афганские власти будут серьезно нарушать права человека.

Теги: #ес #афганистан #боррель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 03.09.2021
Китай является основным партнером Афганистана при нынешнем руководстве - представитель движения "Талибан"

Китай является основным партнером Афганистана при нынешнем руководстве - представитель движения "Талибан"

05:47 03.09.2021
Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан

Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан

00:55 03.09.2021
Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

19:51 02.09.2021
ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

19:33 02.09.2021
Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

15:49 02.09.2021
Медицинские власти ЕС не видят срочной необходимости в третьей дозе вакцины от COVID-19

Медицинские власти ЕС не видят срочной необходимости в третьей дозе вакцины от COVID-19

11:20 02.09.2021
Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

07:14 02.09.2021
ООН предупредило о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

ООН предупредило о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

19:53 01.09.2021
Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада

Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада

11:07 01.09.2021
Талибы приступили к формированию правительства - афганские СМИ

Талибы приступили к формированию правительства - афганские СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

ГБР получило материалы ДТП с участием нардепа Трухина

Оргкомитет КиевПрайд-2021 обнародовал манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ+

В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода, местами возможны слабые заморозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА