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12:55 02.09.2021

КС объявил перерыв в деле о конституционности языковых положений закона "О среднем образовании"

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КС объявил перерыв в деле о конституционности языковых положений закона "О среднем образовании"

Конституционный суд Украины объявил перерыв в деле по конституционному представлению депутатов относительно конституционности языковых положений закона "О среднем образовании", сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Сегодня Конституционный суд не смог приступить к рассмотрению по существу дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона Украины "О среднем образовании" в связи с тем, что субъект права на конституционное представление во время заседания начал произносить заявление, которое, по мнению председательствующего на заседании, может иметь политический характер", - написала Совгиря в Телеграм-канале.

Отмечается, что в связи с этим КС объявил перерыв по данному делу.

Как сообщалось, в марте 2020 года в КС поступило конституционному представлению 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О среднем образовании"

В частности, депутаты считают, что реализация закона повлечет ограничение прав граждан, которые относятся к национальным меньшинствам, на получение среднего образования на родном языке, а нормы закона являются дискриминационными.

Теги: #закон #кс
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