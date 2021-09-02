МОН проведет коммуникационную кампанию для популяризации профобразования

В текущем учебном году Министерстве образования и науки Украины запустит несколько коммуникационных кампаний для различных целевых аудиторий и проведет масштабную популяризацию Всеукраинского конкурса WorldSkills Ukraine 2021.

Как сообщает пресс-служба ведомства в пресс-релизе, обнародованном в четверг утром, кампании запускаются для повышения престижа профессионального образования. "Кроме этого, о принципах смены имиджа профобразования также пойдет речь в новом Законе "О профессиональном образовании", где будет обновлена терминология отрасли", – сказал замминистра МОН Игорь Гарбарук во время рабочего визита в Межрегиональное высшее профессиональное училище автомобильного транспорта и строительной механизации.

"Профессиональное образование в будущем должно быть инновационной, снабженной лучшим оборудованием и способной давать знания европейского уровня. Для этого мы активно инвестируем в обновление инфраструктуры учреждений: в этом году 62 Профтех получат 150 млн грн на создание учебно-практических центров. Также улучшаем содержание и качество профобразования, в частности развиваем дуальной форме обучения и создаем образовательные стандарты совместно с работодателями. Кроме того, в 2020 году мы планируем запустить платформу для дистанционного обучения "Профессиональное образование онлайн". Кроме онлайн-курсов по предметам, там будет размещено и разнообразные мастер-классы, а следовательно отдельные уроки производственного обучения можно будет проходить онлайн", - отметил Гарбарук.

Подчеркивается, что в новом Законе "О профессиональном образовании" предлагается изменить термин "ученик" на "студент", а также изменить название образовательной квалификации "специалист" ("диплом специалиста") в сфере профессионального образования вместо термина "квалифицированный рабочий" ("диплом квалифицированного рабочего").

Также МОН будет способствовать социальной защите учащихся учреждений профобразования путем увеличения академических стипендий вдвое.