События

15:54 24.03.2021

В Украине появится информационная система управления профобразованием

1 мин читать
В Украине появится информационная система управления профобразованием

Министерство образования и науки Украины утвердило концепцию внедрения информационной система управления профессиональным образованием (EMIS).

"Местные управленцы будут вносить всю информацию, которая касается профессионального образования, в новую информационную систему EMIS. Она, в частности, будет автоматически формировать данные для Государственной службы статистики, поэтому ускорит обновление открытой информации в данной области. Концепция EMIS уже согласована Министерством образования и науки. Сейчас рабочая группа начала работать над техническим заданием для разработчиков будущей системы - это продлится минимум 3 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что EMIS будет синхронизирована не только с отчетными формами Госстата, но и с другими образовательными реестрами, такими как Единая государственная электронная база по вопросам образования.

"Часто обработка запросов от граждан включает много бумажной работы. Обновленный подход к работе с данными в EMIS позволит всем, кто интересуется состоянием дел в профобразовании, получить открытые данные в несколько кликов, без прохождения бюрократических процедур", - утверждают в ведомстве.

Теги: #профобразование #управление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:45 03.02.2021
Microsoft и Apple возглавили рейтинг эффективности управления американских компаний

Microsoft и Apple возглавили рейтинг эффективности управления американских компаний

14:03 01.02.2021
Внешнее управление - ярлык, который нам стараются навесить - Гройсман

Внешнее управление - ярлык, который нам стараются навесить - Гройсман

11:38 16.01.2021
SCOR и CyberCube разрабатывают инструмент управления киберрисками

SCOR и CyberCube разрабатывают инструмент управления киберрисками

10:03 14.12.2020
"Укрзализныця" запустила первый современный центр управления движением в Харькове

"Укрзализныця" запустила первый современный центр управления движением в Харькове

20:39 09.12.2020
Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

20:25 28.09.2020
Во фракции "Слуга народа" уже не работает сложившаяся форма управления – Качура

Во фракции "Слуга народа" уже не работает сложившаяся форма управления – Качура

20:38 25.09.2020
Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

09:42 16.09.2020
Управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения необходимо запретить – юрист

Управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения необходимо запретить – юрист

19:58 29.07.2020
Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

16:28 24.07.2020
Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Мэр Днепра Филатов вакцинировался от COVID-19

Киевские маршрутчики будут просить КГГА официально запретить им работать, проезд также подорожает

Военнослужащая в Одесской области умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности – Минздрав

В Киеве за сутки от COVID-19 скончались 49 человек, заполненность больниц – более 74%

ПОСЛЕДНЕЕ

Лапутина задекларировала 2 млн грн доходов за 2020 год

Украина и Турция провели политико-оборонные консультации в формате "Квадрига" на уровне национальных координаторов

Немчинов задекларировал 1,8 млн грн доходов за 2020 год

Бельгия вновь вынуждена ужесточить антикоронавирусные меры

Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Мэр Днепра Филатов вакцинировался от COVID-19

Министр соцполитики Лазебная задекларировала 661 тыс. грн доходов за 2020 год

НАБУ предотвратило хищение 340 тонн зерна в Сумской области

На улице Саксаганского в Киеве горит ресторан

Госсекретарь США - министру ФРГ Маасу: Северный поток-2 – плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА