В Украине появится информационная система управления профобразованием

Министерство образования и науки Украины утвердило концепцию внедрения информационной система управления профессиональным образованием (EMIS).

"Местные управленцы будут вносить всю информацию, которая касается профессионального образования, в новую информационную систему EMIS. Она, в частности, будет автоматически формировать данные для Государственной службы статистики, поэтому ускорит обновление открытой информации в данной области. Концепция EMIS уже согласована Министерством образования и науки. Сейчас рабочая группа начала работать над техническим заданием для разработчиков будущей системы - это продлится минимум 3 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что EMIS будет синхронизирована не только с отчетными формами Госстата, но и с другими образовательными реестрами, такими как Единая государственная электронная база по вопросам образования.

"Часто обработка запросов от граждан включает много бумажной работы. Обновленный подход к работе с данными в EMIS позволит всем, кто интересуется состоянием дел в профобразовании, получить открытые данные в несколько кликов, без прохождения бюрократических процедур", - утверждают в ведомстве.