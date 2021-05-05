Экономика

18:00 05.05.2021

ЕИБ выделит Украине EUR58 млн на модернизацию системы профтехобразования

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ЕИБ выделит Украине EUR58 млн на модернизацию системы профтехобразования

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в конце апреля одобрил выделение Украине кредита EUR58 млн на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения (ПОО).

"Деятельность ЕИБ включает в себя создание до десяти областных центров передового опыта в области профессионального образования и обучения в Украине", – отмечается в сообщении на сайте банка.

Согласно ему, первым компонентом проекта на такую же сумму является запущенная в 2019 году программа EU4Skills, финансируемая Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Эта программа будет включать в себя создание еще трех центров, а также реализацию более мелких мер по модернизации училищ.

Как отмечает ЕИБ, целью проекта является поддержка украинского правительства в продолжающейся реформе сектора ПОО путем строительства или существенной реконструкции и модернизации существующих училищ ПОО и превращения их в центры передового опыта.

Теги: #профобразование #еиб #кредит
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