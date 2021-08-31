В Израиле установлен рекорд среди выявленных случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

В Израиле за последние сутки выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это рекордно высокое число заболевших, зарегистрированных за день с начала пандемии, сообщает во вторник Times of Israel.

Кроме того, за вторник, по последним данным, выявили свыше 5,3 тыс. заболевших, но это число может вырасти, поскольку финальные данные за стуки будут обнародованы в среду.

Таким образом, к настоящему моменту в стране болеют коронавирусом 83 тыс. человек. В тяжелом состоянии госпитализированы 716 человек, среди них 159 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались после заражения коронавирусом COVID-19 в Израиле свыше 7 тыс. человек.

К настоящему моменту среди израильтян свыше 5,9 млн человек получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, а более 5,4 млн человек - две дозы.