События

10:50 30.08.2021

Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

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Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

Ураган Ида, который ранее обрушился на американский штата Луизиану и нанёс ему существенный ущерб, стих до первой категории, сообщает телеканал CNN.

По его данным, скорость ветров внутри урагана составляет приблизительно 152,8 километров в час. Он продолжает двигаться через Луизиану в северном направлении.

Ураган оставил более миллиона жителей Луизианы без электричества. Он также обесточил около 50 тыс. жителей соседнего штата Миссисипи. Из-за крупного стихийного бедствия авиакомпании American Airlines и United Airlines в понедельник отменили вылеты из международного аэропорта Джексон-Медгар Уайли Эверс (Джексон, штат Миссисипи). Ожидается, что авиасообщение возобновится во вторник.

Ураган Ида четвертой категории обрушился на штат в воскресенье. Как сообщал Национальный центр наблюдения за ураганами, тогда скорость ветра составляла более 241 километра в час. С такой силой ураган бушевал около шести часов. В центре назвали "катастрофическими" последствия урагана для юго-востока штата. Там он вызвал штормовые приливы, сильные ветры и наводнения.

Из-за стихийного бедствия погиб как минимум один человек - он, вероятно, пострадал от падения дерева, позже скончался.

Президент США Джо Байден одобрил запрос властей штата объявить из-за урагана режим крупного стихийного бедствия. Согласно заявлению Белого дома, таким образом Байден дал возможность получить федеральное финансирование пострадавшим лицам в 25 округах Луизианы.

"Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса восстановиться от последствий стихийного бедствия", - говорится в документе.

Значительно пострадал от урагана самый густонаселенный город Луизианы Новый Орлеан. Город полностью остался без электричества, там также объявили предупреждение о наводнениях. Жителей Нового Орлеана призвали ограничить использование воды, чтобы предотвратить накопление сточных вод, поскольку отключение электричества в округе отражается на способности управлять канализационными насосными станциями.

Теги: #ураган #ида #луизиана
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