События

10:50 02.09.2021

Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

1 мин читать
Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

Ураган "Ида" принес проливные дожди на северо-восток США, в результате чего в Нью-Йорке - в районах Бруклина и Квинса - отмечаются сильные затопления, сообщают в четверг западные СМИ.

На Манхэттене, в Бруклине и Квинсе ненастье вынудило власти закрыть основные автомагистрали. Из-за погодных условий отменили сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, международном аэропорту Ньюарк Либерти и аэропорту Ла-Гуардия.

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Экстренные службы города Нью-Йорк ранее обнародовало редкое здесь предупреждение об угрозе наводнения и посоветовали жителям перебираться на места повыше.

Национальная метеорологическая служба США также объявила об угрозе возникновения торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере Нью-Джерси и юге штата Коннектикут.

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия.

Ранее "Ида" нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света миллион домов. В пятницу в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

СМИ отмечают, что ураганы - обычное явление для юга США, но ученые предупреждают об усиливающейся штормовой активности из-за прогревания поверхности океана, вызванного изменениями климата.

Теги: #последствия #ураган #ида
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 30.08.2021
Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

17:55 29.08.2021
В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

13:16 29.08.2021
Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

13:41 06.08.2021
В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

01:53 02.08.2021
Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

09:38 22.07.2021
Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

19:45 21.07.2021
Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

17:55 19.07.2021
Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

10:17 18.07.2021
Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

21:48 10.07.2021
Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В киевском КП "Плесо" прошли обыски по делу о растрате 5 млн грн на расчистке ручья

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В киевском КП "Плесо" прошли обыски по делу о растрате 5 млн грн на расчистке ручья

Афганская военная техника замечена в Иране - ТВ

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

Госрыбагентство выпустило 195 тыс. мальков форели в реки карпатского региона

Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США

Адвокат Фирташа просит президентов США и Украины отделить "мифы" от "фактов" о его клиенте

Байден и Зеленский провели очень откровенный разговор "без реверансов" – Кулеба

Зеленский 2 сентября в Калифорнии проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Вашингтоне с участием Зеленского открыт "Украинский дом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА