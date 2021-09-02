Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

Ураган "Ида" принес проливные дожди на северо-восток США, в результате чего в Нью-Йорке - в районах Бруклина и Квинса - отмечаются сильные затопления, сообщают в четверг западные СМИ.

На Манхэттене, в Бруклине и Квинсе ненастье вынудило власти закрыть основные автомагистрали. Из-за погодных условий отменили сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, международном аэропорту Ньюарк Либерти и аэропорту Ла-Гуардия.

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Экстренные службы города Нью-Йорк ранее обнародовало редкое здесь предупреждение об угрозе наводнения и посоветовали жителям перебираться на места повыше.

Национальная метеорологическая служба США также объявила об угрозе возникновения торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере Нью-Джерси и юге штата Коннектикут.

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия.

Ранее "Ида" нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света миллион домов. В пятницу в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

СМИ отмечают, что ураганы - обычное явление для юга США, но ученые предупреждают об усиливающейся штормовой активности из-за прогревания поверхности океана, вызванного изменениями климата.