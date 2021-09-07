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23:50 07.09.2021

До 430 тыс. домохозяйств и предприятий остаются без света в штате Луизиана спустя девять дней после урагана "Ида"

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До 430 тыс. домохозяйств и предприятий остаются без света в штате Луизиана спустя девять дней после урагана "Ида"

Около 430 тыс. жилых домов и коммерческих учреждений в американском штате Луизиана до сих пор не подключены вновь к электроснабжению спустя девять дней после урагана "Ида", ранее обрушившегося на этот штат, передает во вторник агентство Associated Press (AP).

При этом наблюдается большой разрыв между крупнейшим городом штата Новым Орлеаном, где подачу электричества восстановили в 75% кварталов, и другими районами, где почти все население остается без света. В частности, в отдельных местах ремонтные работы, как ожидается, продлятся до 17 сентября или до 29 сентября.

Однако, напоминает AP, если сразу после удара "Иды" без электричества оставались примерно 1,1 млн пользователей, в том числе весь Новый Орлеан, то теперь ситуация нормализуется. Также восстановлена подача водоснабжения для сотен тысяч жителей штата.

Большинство больниц в регионе по-прежнему закрыты. Государственные организации, волонтеры, церковные благотворители продолжают раздачу еды, воды и необходимых вещей всем, кто остался без крыши над головой.

Также уже девять дней в крупнейших городах штата наблюдаются перебои с топливом. По данным AP, в очередях на получение топлива для заправки генераторов и транспорта приходится стоять часами.

Ураган "Ида" унес жизни 15 человек в Луизиане. Также ненастье затронуло еще восемь штатов, причем ураган достиг северо-востока страны, вызвав, в том числе, сильные затопления в Нью-Йорке. Общее число жертв бедствия в США на данный момент составляет 71 человек.

Теги: #сша #электроснабжение #проблемы #луизиана
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