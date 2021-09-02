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13:43 02.09.2021

Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

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Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

По меньшей мере восемь человек погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в результате наводнений, вызванных ураганом "Ида", сообщает телеканал ABC News.

По данным полиции, пять человек скончались в зоне затопления в Нью-Йорке в районе Куинс. Там же одну пострадавшую доставили в местную больницу, где позднее она скончалась. Еще одного погибшего обнаружили в Бруклине.

Также один человек погиб в городе Пассеик штата Нью-Джерси. Об этом сообщил мэр города Хектор Карлос Лора на своей странице в Facebook.

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.

Из-за наводнений в Нью-Йорке остановили работу всех линий метрополитена. В Бруклине и Квинсе отмечаются сильные затопления. Из-за погодных условий отменили сотни рейсов в близлежащем международном аэропорту имени Джона Кеннеди, международном аэропорту Ньюарк Либерти и аэропорту Ла-Гуардия.

Национальная метеорологическая служба США ранее также объявила об угрозе возникновения торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере Нью-Джерси и юге штата Коннектикут.

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия.

Ранее "Ида" нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света миллион домов. В пятницу в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

СМИ отмечают, что ураганы - обычное явление для юга США, но ученые предупреждают об усиливающейся штормовой активности из-за прогревания поверхности океана, вызванного изменениями климата.

 

Теги: #сша #жертвы #ураган #ида
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